Matmatah dans la première heure

publié le 19/06/2017 à 01:01

Il y a 20 ans un OVNI musical venait réveillé le paysage sonore français, "Lambé an dro" un rock bretonnant énergique. C'est le premier tube d'un groupe formé à Brest deux ans plus tôt, ayant pris le nom d'un village troglodyte tunisien : Matmatah. Onze ans et quatre albums plus tard, le groupe se sépare. En 2015, sorti d'un best avec deux inédits, pour les 20 ans du groupe. 2016 annonce de la reformation de Matmatah avec dans la foulée la sortie d'un nouvel album en mars 2017, "Plates Coutures". Le groupe parcourt les scènes de France jusqu'en décembre 2017, avec au programme les festivals de l'été, dont le Festival des Vieilles Charrues le 16 Juillet à Carhaix, et deux dates à Paris : le 29 Novembre au Trianon, et le 30 Novembre à l'Elysée Montmartre.









La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est une bonne moitié du groupe Matmatah, Eric et Stan qui vont évoquer la reformation du groupe, leur enfance...Des confidences au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

Matmatah Plates Coutures Crédit : La Ouache Production

La playlist de Matmatah

1- Matmatah - Triceratops

2- Artic Monkeys - Don't I wanna know ?

3- Nick Cave & the Bad Seeds & Kylie Minogue - Where the wild roses grow

4- The Pogues - Sally MacLennane