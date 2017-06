Pascale Obispo dans A La Bonne Heure

publié le 15/06/2017 à 16:23

17 ans après Les Dix Commandements et 7 ans après Adam et Eve, Pascal Obispo vient de signer la musique de Jésus, de Nazareth à Jérusalem, la nouvelle comédie musicale événement, mise en scène par Christophe Barratier. L'album sortira le 16 juin prochain et il faudra attendre le 17 octobre pour applaudir la troupe sur la scène du Palais des Sports de Paris.

"Jésus, de Nazareth à Jérusalem", la nouvelle comédie musicale de Pascal Obispo

Parmi les destins qui ont bouleversé l'humanité, il est un homme dont les paroles et les actes ne cessent d résonner. Jésus, de Nazareth à Jérusalem, la fresque musicale, retrace les dernières années de Jésus deurant lesquelles l'histoire et l'éternité se sont rencontrés. Le spectacle vous fera voyager au coeur du temps, il y a deux mille ans et vous fera marcher dans les pas de Jésus, des rives du Jourdain au désert de Judée, du temple de Jérusalem au mont des oliviers.

Inspiré des plus grands péplums hollywoodiens, cette comédie musicale plongera les spectateurs au travers de décors et costumes historiques dans l'un des plus grands récits de l'humanité. Jésus (incarné par Mike Massy) et ses douze apôtres, Marie (Anne Sila) et Marie Madeleine (Crys Nammour), Caïphe et Ponce Pilate (Solal) sont les personnages principaux de ce spectacle.



Pascal Obispo, l'un des plus grands mélodistes français, a composé la musique originale en mêlant à son univers artistique des instruments traditionnels et des sonorités d'Orient. Christophe Barratier, auteur du livret et metteur en scène, s'est appuyé sur ses succès de cinéaste pour mettre en relief les conflits et les passions entre les personnages et restituer fidèlement la grandeur et la puissance de l'histoire originale.



Synopsis

Dans un monde où la violence et la misère règnent sans partage, un homme se lève pour incarner l'espoir.Seul, il défend les faibles contre leurs oppresseurs, seul il dénonce l'injustice et l'hypocrisie, seul il prône l'Amour et la Vérité. On commence à venir à lui des quatre coins du pays. On dit que dans son sillage les miracles se multiplient. Qui est réellement cet homme entouré de mystères ? Un simple rebelle, un vulgaire charlatan ? Ou bien le Messie que les prophètes ont annoncé depuis la nuit des temps ? Accompagné de ses apôtres et d'une foule immense de fidèles, pourquoi marche-t-il désormais sur Jérusalem ? la question inquiète sérieusement les puissants. Ils vont tout faire pour mettre un terme à l'ascension de celui qu'on appelle Jésus.



Découvrez "La bonne nouvelle", le premier extrait de l'album :

> Pierre, Jean, Judas - "La bonne nouvelle" - "Jésus, de Nazareth à Jérusalem" (Clip officiel)

