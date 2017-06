Lilian Thuram dans la première heure

publié le 05/06/2017 à 01:01

Lilian Thuram un homme extraordinaire, cela peut paraître exagéré, mais c'est le recordman de sélection en équipe de France et il n'a marqué que deux buts, ce qui pour un défenseur n'est pas si mal, mais quels buts. Les deux le même jour, un 8 juillet 1998, permettant à la France d'accéder à la première finale de coupe du monde de son histoire. L'image de Lilian Thuram a genou le doigt devant la bouche, semblant se demander si ce qu'il venait de faire était réel, est resté célèbre. Mais presque 20 ans s'est passé depuis ce moment qui a propulsé Lilian Thuram au firmament de la popularité et depuis il a eu beaucoup d'autres activités et s'est servi de sa notoriété pour entreprendre des actions citoyenne au service d'une cause essentielle, la lutte contre le racisme avec sa fondation. Il sort le deuxième tome de "Notre Histoire", publié aux éditions Delcourt, bande dessinée autobiographique dont il signe le scénario.







Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Lilian Thuram qui va évoquer son enfance, sa passion du football, son implication dans sa fondation, des confidences sont au rendez-vous de cette première heure.

Notre histoire Lilian Thuram éditions Delcourt Crédit : Delcourt

La playlist de Lilian Thuram

1- CHARLES AZNAVOUR - Sur ma vie

2- NTIM - Laisse pas traîner ton fils

3- GREGORY PORTER - Take me to the Alley

4- MILES DAVIS - Un jour mon prince viendra