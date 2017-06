Vincent Dedienne dans la première heure

publié le 12/06/2017 à 01:01



Vincent Dedienne fait partie de la jeune génération de comédiens dont le talent a été reconnu par ses pairs avec le Molière 2017 de l'humour, pour son spectacle S'il se passe quelque chose... en tournée en France en ce moment. Sa vocation précoce, il écrit son premier spectacle à 14 ans, il l'a doit à une cassette VHS de Muriel Robin. Mais il ne s'est pas enfermé dans le domaine comique, même si la recontre avec François Rollin a été décisive. Il a aussi joué des beaux rôles dramatiques, celui d'Hervé Guibert, inspiré du journal de celui-ci, écrit lors de son hospitalisation peut avant sa mort. Vincent Dedienne fait aussi de la télévision, de la radio et il est jury du Champs Elysées Film Festival qui se déroule du 15 au 22 juin







Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Vincent Dedienne qui va évoquer son enfance, son métier de comédien, des confidences, de l'humour sont au programme de la première heure de la semaine sur RTL.

S'il se passe quelque chose... Vincent Dedienne

La playlist de Vincent Dedienne

1- Benjamin Biolay - La superbe

2- Bjork - It's oh so quiet

3- Eminem - Lose yourself

4- Iggy Pop - In the dream car

5- Alanis Morissette - Ironic