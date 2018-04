Lady Gaga reprend la chanson culte "Your Song" en hommage à Elton John

publié le 04/04/2018 à 18:19

Quand une star de la pop américaine rend hommage au roi de la pop britannique. Lady Gaga remonte le temps dans les années 70 en proposant sa reprise de la chanson Your Song d'Elton John. Un classique qui traverse les époques sans se démoder.



Un premier extrait que l'on retrouvera dans l'album collégial, intitulé Revamp : Reimagining the Songs of Elton John & Bernie Taupin. Ce disque en hommage à la star britannique et son parolier fétiche est composé de treize tubes, dont Candle In The Wind et Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Parmi les autres artistes présents sur cette compilation, on retrouve Coldplay, Ed Sheeran, Mary J. Blige, Sam Smith ou encore Miley Cyrus. Tous lui rendent hommage dans cet album qui paraîtra le 20 avril prochain, avant que la star ne lance l'ultime tournée de sa vie en septembre 2018.

> Lady Gaga - Your Song (Audio)