Johnny Hallyday : une nuit d'hommage signée Georges Lang

publié le 07/12/2017 à 19:04

Lorsque j’ai appris la triste nouvelle de la mort de Johnny Hallyday dans la nuit de mardi à mercredi, je me trouvais encore dans le studio des Nocturnes. Je terminais un travail de montage pour une émission de fin d’année. Il était 2h44 du matin.



Immédiatement, et en accord avec la rédaction, j'ai décidé de reprendre l’antenne à 3 heures, en compagnie de la journaliste Olivia Leray arrivée à son bureau quelques minutes auparavant. Il nous restait quelques minutes pour réfléchir à la manière dont nous allions annoncer la nouvelle aux auditeurs de RTL.

Je l’ai dit à plusieurs reprises, c’est la pire chose que j’ai eu à faire dans ma carrière. Nous venions de perdre notre idole, notre Elvis, notre icône dont la France était si fière. Immédiatement après le flash de 3 heures, j’ai pris l’antenne et décidé de diffuser quelques titres emblématiques de Johnny. Il me fut très difficile de cacher mon émotion, parlant la gorge serrée. Puis toute la maison se remplit et chacun donna le meilleur de lui-même pour rendre hommage à notre rocker national.

C'est peut être le moment le plus pénible de ma vie professionnelle, devoir annoncer aux côtés de Olivia Leray en pleine nuit à 3h du matin sur #RTL le décès de Johnny Hallyday. Notre icône, notre Elvis n'est plus. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette annonce, la gorge serrée. — Georges Lang (@GeorgesLangRTL) 6 décembre 2017

Après avoir été sollicité par les médias pour témoigner sur les relations exceptionnelles qui s’étaient tissées entre l’artiste et notre maison, j’entrepris de construire trois émissions pour la soirée de mercredi soir. C’est ainsi que je vous ai proposé des rendez-vous exceptionnels que vous allez pouvoir réécouter à votre guise grâce aux replays mis à votre disposition.



De 23 heures à minuit, La Collection qui nous a permis de nous souvenir que Johnny avait été très impressionné dans sa jeunesse par les artistes de rock américain comme Elvis Presley, Fats Domino, Carl Perkins, The Everly Brothers, Ricky Nelson, Emmylou Harris et tant d’autres. En 1984, il était allé à Nashville pour enregistrer des chansons de ces artistes, ces captations avaient été filmées par France 2 dans le cadre des Enfants du Rock et sous la houlette d’Antoine De Caunes.

Johnny Hallyday et Georges Lang dans le studio des Nocturnes Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

De minuit à 1h, je proposais une rediffusion des Nocturnes d’une nuit d’octobre 2014. Cette nuit-là, Johnny était venu dans le studio des Nocturnes à l’improviste. Il était accompagné de Don Was, producteur américain de son album Rester Vivant, de Sébastien Farran, son manager, de Bertrand Lamblot, son directeur artistique chez Warner et de Laeticia. Johnny était plein d’humour ce soir-là et l’ambiance de cette soirée fut assez exceptionnelle. C’est ce que je vous propose de revivre avec ce document.



Et enfin de 1h à 4h30, nous terminions ensemble avec une autre rediffusion. Celle d’une Saga que j’avais déjà diffusée en 1999. L’histoire dure 6 heures et fait le point précis sur la carrière de l’artiste. Discographie, biographie, anecdotes interviews de Johnny et de nombreuses personnes qui l’ont côtoyé. Comme nous n'avons pas diffusé cette toute cette Saga dans la nuit, nous vous proposerons prochainement sur le site, dans son intégralité.



Merci de nous être fidèles, et bonne écoute de tous ces moments de radio autour de Johnny Hallyday sur rtl.fr