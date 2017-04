L'émission "Prodiges" et la chanteuse Barbara dans "Laissez-vous tenter" du 21 avril 2017

Festival

Belle soirée au Printemps de Bourges avec les concerts des incontournables Jain et Vianney, et une création inédite autour du répertoire de Barbara orchestrée par Alexandre Tharaud, Julien Clerc, Vincent Delerm et plusieurs invités.

Vincent Delerm, Julien Clerc et Vincent Dedienne chantent Barbara au Printemps de Bourges Crédit : GUILLAUME SOUVANT / AFP

Télévision

Les castings de la prochaine édition de Prodiges ont débuté à Pantin en Seine-Saint-Denis. Découverte des jeunes artistes qui auront la chance d'être sélectionnés pour l'émission de France 2.

Dans les coulisses de la saison 4 de "Prodiges"

Exposition

Les jardins sont à l'honneur dans plusieurs expositions en ce moment : au Grand Palais et à Orsay à Paris, au Centre Pompidou à Metz, ou encore à Chaumont-sur-Loire dans le Loir et Cher.

Une œuvre de Klimt Crédit : GINIES/SIPA

