publié le 10/12/2017 à 08:45

Johnny Hallyday a eu le plaisir d'interpréter des centaines de textes. Le site de fans (et véritable Bible sur le chanteur) Hallyday.com a compilé une grande quantité de données sur le rockeur disparu dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. 50 albums, 994 chansons, 541 duos avec 187 artistes, 10 Victoires de la musique, 34 albums live, 184 tournées... Les chiffres qui résument la carrière de Johnny donnent le vertige.



Le journal Libération a profité de cette mine d'or pour repérer dans les chansons du Taulier les mots les plus employés. Une façon de rendre hommage au chanteur en tentant de retrouver l'essence la plus pure de sa musique. Les mots qui apparaissent comme les cinq les plus présents dans sa discographie ne surprendront pas ses fans. En première place, c'est le mot "amour" conjugué, pour les besoins de la recherche, au verbe "aimer", qui apparaît. Il est suivi de "vouloir", "oui", "vie" et "jour".

Les mots d'une époque

Si l'amour est un fil conducteur de ses chansons durant toute sa carrière, les données montrent une utilisation très importante du terme entre 1959 et 1980 avant une baisse. En 1999 c'est un pic. 8.96% des mots des chansons de l'année sont "amour" et "aimer". Dans les années 2010, l'amour refait un retour aux niveaux forts des années 60 et 70.

Les journalistes ont ensuite guetté les époques. L'objectif était de capter la substantifique moelle de l'esprit Hallyday en fonction des périodes. "Yeah", "joie" et "twist" dominent les années 60. Les plus ténébreux "victime", "oser", "survivre" et "solitaire" capturent les années 80. La dernière période 2010-2015 est marquée par les mots "écoute", "cœur" et "promesse".