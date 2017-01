Jean-Michel Jarre annonce sa première tournée américaine

À 68 ans, le pionnier de la musique électronique en France va s'envoler de l'autre côté de l'Atlantique pour une tournée inédite.

Après près de cinquante ans de carrière, un artiste peut encore se lancer des défis. C'est ainsi qu'à 68 ans, Jean-Michel Jarre a décidé pour la première fois de s'envoler en Amérique du Nord pour une tournée de neuf dates. Alors qu'est sorti en décembre l'album Oxygen 3, quarante ans après le premier opus du même nom, le pionnier de la musique électronique en France a annoncé le 23 janvier qu'il se produirait en mai à Toronto et Montréal, au Canada. Puis dans plusieurs villes des États-Unis.



Pour cette première tournée américaine, le musicien, connu pour ses concerts géants partout dans le monde, a opté pour des salles très diverses en termes de capacité d'accueil, du 3.100 places en Pennsylvanie aux 15.000 sièges potentiels du Bell Centre de Montréal. Jean-Michel Jarre se produira également à New York, sur la scène du célèbre Radio City Music Hall. Sa set-list promet d'être bien remplie, le musicien ayant récemment sorti trois albums en quatorze mois : Oxygène 3, Electronica 1 : The Time Machine et Electronica 2 : The Heart of Noise.



Jean-Michel Jarre retourne donc se produire aux États-Unis pour la première fois depuis avril 1986. À cette époque, le Français n'avait donné qu'un seul concert outre-Atlantique qui avait alors attiré entre 1 et 1,5 millions de personnes. Il s'agissait du fameux Rendez-vous in Houston. À l'époque, l'événement avait été considéré comme le plus grand concert de l'Histoire en termes d'audience, devant célébrer les 150 ans de la ville de Houston et plus généralement de la fondation de l'État du Texas. Habitué aux foules, Jean-Michel Jarre avait explosé son propre record en réunissant par la suite, le 14 juillet 1990, près de 2,5 millions de personnes à La Défense, puis quelque 3,5 millions à Moscou en septembre 1997.