Le prochain album de Dany Brillant s'appellera "Rock and Swing"

Dany Brillant a annoncé au micro de Steven Bellery son retour avec un prochain album, intitulé Rock and Swing. Trois ans après Le dernier romantique, dans lequel il rendait hommage au slow, Dany Brillant a imaginé un nouveau concept pour son douzième album : un mélange entre Rock'n Roll et jazz. "Je vais revenir à ma source, je vais revenir au swing" a-t-il confié à RTL,"Je suis partie du concept qu'il y a toujours une guerre entre le jazz et le Rock'n Roll. Les rockeurs n'aiment pas les jazzmen et les jazzmen détestent les rockeurs".



Pour aller à l'encontre de ce cliché, Dany Brillant a donc décidé de mélanger les deux styles de musique : "Je me suis dit : 'Pourquoi ne pas réconcilier les deux musiques ?' J'ai essayé de trouver un rime qui s'appellerait "le rock and swing", c'est à dire 50% rock et 50% swing". Aucune date de sortie n'est pour l'instant prévue mais Dany Brillant l'affirme, son prochain album "est presque fini".