Calypso Rose débute une tournée de 27 dates en France

publié le 23/06/2017

Son formidable dernier album Far From Home, mixé par Manu Chao, a connu un joli succès en France avec près de 75.000 albums vendus en un an. Linda Sandy-Lewis de son vrai nom est un vent d'air frais, un personnage haut en couleur. Cheveux ras, visage rond, un immense sourire, une bonne humeur communicative.



12 morceaux, une introduction parfaite au répertoire de cette mamie si attachante. Calypso Rose a grandi sur l'île de Tobago, dans les Caraïbes, au large du Vénézuela, dans une famille très conservatrice au milieu de douze frères et sœurs. La musique a changé son destin, elle est devenue la première femme à porter la couronne du Calypso King, l'appellation a d'ailleurs changé après. L'une de ses chansons a même eu pour conséquence le vote d'une loi imposant un salaire minimum, en 1974. Calypso Rose l'a réenregistré sur ce disque et le morceau s'appelle No Madame.

Une battante

Calypso Rose est devenue ces derniers mois une voix qui compte dans la world music et elle popularise à elle toute seule ce genre musical, le calypso. Cette musique qui rythme les carnavals n'est pas aussi légère qu'on peut le penser. Ambiance chaloupée mais textes denses, politiques, sociétaux... Elle chante les injustices sociales, les violences conjugales, l'émancipation des femmes, le mal du pays.

Pétillante, cabotine, piquante, drôle, habillée comme une ado, Calypso Rose a pourtant vécu un paquet d'épreuves qui ont forgé son caractère et sa plume : “À l'âge de 18 ans, en rentrant d’un meeting un soir, trois hommes m’ont enlevée et violée. Ensuite j’ai eu deux cancers du sein, puis il est revenu dans l’estomac. J’en ai déduis que j’étais sur cette terre pour accomplir un but”, confie-t-elle au micro de RTL.



Elle travaille déjà sur un nouveau disque à paraître l'année prochaine et elle chante dimanche 25 juin à Moissac, le 1er juillet à Bobital, le 6 juillet à l'Hôtel de Ville de Paris. Des dates partout en France. Un vrai phénomène sur scène allez-la voir !