Le retour d'Indochine se précise. Depuis une semaine, le groupe de Nicola Sirkis joue avec les nerfs de ses fans en publiant des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Tout a commencé le dimanche 30 avril, sur Instagram et Twitter, avec une image indiquant simplement "13:13", deux nombres rouges sur fond noir. Comme l'heure d'un compte à rebours ou mieux, l'horaire d'un rendez-vous. Vingt-quatre heures plus tard, le 1er mai, le groupe dévoilait une courte vidéo, sans son à 13h13 pétantes.



Une fois lancé, ce teaser digne de ceux utilisés pour la promotion des séries télé, dévoile lentement le nombre "13" dans un style qui rappelle le titre rouge vintage de Stranger Things, la fiction phénomène de Netflix, dont la saison 2 est attendue pour octobre prochain. À la fin de la vidéo, les chiffres 1 et 3 se rejoignent pour former un logo en forme de croix. Une référence à l'emblème de l'album Paradize ? C'est en tout cas l'une des interprétations possibles. Pour être plus précis encore, le nouveau logo d'Indochine semble faire référence à la croix rouge sur fond qui illustre l'album live 3,6,3, enregistré à Bercy, et sorti en 2004, il y a… 13 ans.

L'annonce prochaine du 13ème album d'Indochine ?

Car c'est bien le nombre 13 qui interpelle les Indofans (le nom des fans les plus fidèles du groupe) et provoque le plus de réactions sur Twitter : "Il va falloir surveiller les prochaines semaines", "C'est le début de la 13ème ère", "C'est une torture", peut-on lire. Beaucoup voient dans ce mystérieux 13 l'annonce prochaine du 13ème album du groupe de rock. En effet, Indochine n'a pas sorti de disque depuis Black City Parade… en 2013. C'est en tout cas la thèse la plus crédible, d'autant plus que la formation de Nicola Sirkis est entrée en studio ces derniers mois et n'a pas manqué de le faire savoir sur son compte Instagram.

L'excitation est montée d'un cran le lundi 8 mai. Une semaine après la publication du premier teaser, Indochine a dévoilé une seconde vidéo de 24 secondes, une nouvelle fois à… 13h13. Là, encore, un 13 se forme à l'écran, avec en fond des sons industriels. Nouveauté : le 13 change de couleur au fur à mesure : rouge, blanc, vert, bleu, mauve. Le poste a déjà été retweeté plus de 140 fois sur Twitter. Un nouvel indice ? Toujours aussi aventurier, Indochine semble bien décidé à continuer son jeu de piste.

