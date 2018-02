Renaud "apprend à se passer de bière" dans une maison de repos francilienne

publié le 13/02/2018 à 12:39

Renaud est au repos. Le chanteur est au vert depuis quelques jours dans une maison de soin en région parisienne. C'est ce que fait savoir son site officiel qui dément les rumeurs d'hospitalisation. "Avant de dramatiser les unes de la presse du sud reprises partout depuis ce midi, nous vous confirmons donc par obligation l'information de l'admission de Renaud dans une maison de repos de sa propre volonté ! Une petite cure, rien de grave !", a annoncé la page Facebook "Renaud Séchan Le Phénix".



Nos confères du Dauphiné Libéré expliquaient, lundi 12 février 2018, que le chanteur Renaud était hospitalisé depuis plusieurs jours dans un établissement du nord de la France sans plus de précisions. L'entourage du chanteur énonçait simplement que Renaud était "en train de régler des problèmes", pouvait-on lire sur le site du journal régional.

"Il a besoin de se réparer"

Le frère du chanteur a voulu apporter des précisions et faire taire les rumeurs auprès du Parisien. "Je veux démentir cette rumeur infâme sur sa mort. Renaud est en maison de repos en région parisienne. Il y est depuis 4 ou 5 jours et pour une dizaine de jours, expliquait David Séchan. Il va bien mais apprend à se passer de ce breuvage assassin qu’est la bière. Il n’y a rien d’inquiétant".

"Il a fini sa tournée sur les rotules et a connu le blues de fin de tournée. Quand on vit sur les routes avec 60 personnes pendant 120 dates, se retrouver seul du jour au lendemain n’est pas facile, surtout sans le public qui le portait. Il n’a pas été très sage. Et avec la fatigue intense accumulée, il a besoin de se réparer", continuait le frère du chanteur. Rassurant il ajoutait même : "Il fait une batterie d’analyses, mais pas d’inquiétudes à avoir. Il souhaite réenregistrer rapidement et s’attaquer à l’album pour enfants qu’il doit faire avec Renan Luce. Il m’a même engueulé, quand il a son caractère de cochon, c’est que tout va bien."

"15 ans perdus" à cause du poison de l'alcool

Depuis 2016, Renaud avait pourtant débuté son Phénix Tour pour célébrer sa bonne santé retrouvée après une lutte difficile contre l'alcool. Auprès de Paris Match, il était revenu sur ces moments difficiles. "J’étais trop imbibé, j’étais devenu autiste", confiait-il. C'est Grand Corps Malade qui l'avait "presque forcé à écrire une chanson" pour qu'il retrouve l'inspiration. "J’ai écrit tout le disque en un mois. Quand je suis arrivé en studio à Bruxelles, j’étais dans un état pitoyable, incapable de chanter", reconnaissait-il.





C'est également à cette époque que l'interprète de Mistral Gagnant a pris une importante décision : se faire soigner dans une clinique spécialisée. "Depuis un an et demi, je ne bois plus que de l’eau. Enfin presque. Les médecins m’ont dit : 'Au bout de six mois sans une goutte d’alcool, vous aurez le droit à une bière ou deux par semaine.' Qu’est-ce qu’ils n’avaient pas dit là… J’en bois un peu plus que ça. En revanche, je ne toucherai plus jamais au Ricard, c’est un poison", déclarait-il.



Travail, amour, alcool... Pendant longtemps Renaud ne s'est pas posé de limites. "Je n’en ai jamais eu. Je ne suis pas suicidaire mais je suis autodestructeur. Ce qui est paradoxal. Je suis aussi hypocondriaque et paranoïaque. Tout ce que tu vis en ce moment c’est donc une revanche". Une revanche qu'il estimait avoir pris sur ceux qui disaient “Renaud ne reviendra jamais, il ne chantera plus, il n’a plus de voix, il est alcoolique”.



"On peut toujours s’en sortir, affirmait Renaud. Je suis un exemple à suivre pour ceux qui sont au fond du trou. Il suffit de taper un grand coup pour remonter à la surface et reprendre sa vie en main". L'artiste estimait avoir "perdu quinze années de [sa] vie dans la boisson" et il assurait alors aux journalistes du magazine : "Je suis passé trop près de la mort pour jouer au con avec l’alcool".