publié le 19/03/2017 à 11:14

Le monde du rock'n'roll est en deuil. Chuck Berry est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé la police américaine dans la soirée de samedi 18 mars. Les causes du décès n'étaient pas encore connues. Le chanteur et guitariste laisse derrière lui une oeuvre immense, notamment des titres mythiques tels que Maybellene, Roll Over Beethoven, ou encore Johnny B. Goode. Une multitude de musiciens ont été influencés par son oeuvre. Ils n'ont pas manqué de lui rendre hommage.



L'un des messages les plus touchants est sans doute venu de Mick Jagger. "Je suis si triste d'apprendre la nouvelle de la mort de Chuck Berry. Je veux le remercier pour toute cette musique qu'il nous a donnée et qui nous inspirait tellement. Il a éclairé nos années d'adolescent, il a donné vie à nos rêves de devenir musiciens et de monter sur scène. Ses paroles ont brillé par dessus tout, et elles éclairaient d'une lumière étrange ce fameux American dream. Chuck, tu étais incroyable et ta musique restera gravée en nous pour toujours". Les Rolling Stones ont d'ailleurs exprimé leur "profonde tristesse" après la mort de ce "vrai pionnier" de la musique rock.

C'est une perte immense, la perte d'un géant, pour toujours Bruce Springsteen Partager la citation





L'émotion était aussi palpable chez Bruce Springsteen, qui s'est exprimé sur Twitter : "Chuck Berry était le plus grand des rockers, des guitaristes, et le plus grand des paroliers du rock qui ait jamais vécu. C'est une perte immense, la perte d'un géant, pour toujours". Ringo Starr a écrit pour sa part : "R.I.P. Et paix et amour Chuck Berry, Mr. rock'n roll".

This is a tremendous loss of a giant for the ages.



-Bruce Springsteen — Bruce Springsteen (@springsteen) 18 mars 2017

"Gloire, gloire à toi Chuck Berry !!! Aucun d'entre nous ne serait là sans toi. Continue à rocker mon frère !", a ajouté Lenny Kravitz. "Je suis triste d'apprendre la nouvelle de la mort de Chuck Berry, il était une telle inspiration ! Il manquera à tous ceux qui aiment le rock'n roll. Amour & compassion", a par ailleurs lancé Brian Wilson, des Beach Boys.

Émotion chez les rockeurs français

Johnny Hallyday a également eu un message à l'attention de Chuck Berry, son "idole". Michel Polnareff a lui partagé plusieurs vidéos de l'artiste, dont des duos sur scène avec Tina Turner et Little Richard. Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac, les deux anciens de Téléphone désormais réunis sous le nom des Insus, ont aussi confié sur les réseaux sociaux leur dette envers le chanteur américain.



"Tu resteras le plus grand, le plus gracieux, le plus créatif. Tu as tout inventé !", a écrit Jean-Louis Aubert avec une vidéo des deux artistes ensemble sur scène en juillet 2006, lors du festival des Terre-Neuvas, à Bobital, en Bretagne. "Adieu au père du Rock'n Roll, au Grand Maître du Duck Walk (pas de canard, du nom d'une danse qu'il effectuait sur scène, de profil et jambes fléchies, ndlr), au créateur d'immenses et jolies petites histoires, à l'empereur du riff de guitare, au chanteur qui fait danser les mots...", a pour sa part commenté Louis Bertignac.

Au Revoir Chuck Berry ! Tu resteras le plus grand, le plus gracieux, le plus créatif. Tu as tout inventé ! https://t.co/mrPIi7n8DL — Jean-Louis Aubert (@Aubertofficiel) 19 mars 2017

Preuve de la notoriété de Chuck Berry, de nombreuses personnalités extérieures au rock ont eu une pensée pour l'artiste. C'est notamment le cas d'Arnold Schwarzenegger : "Quand j'avais 10 ans et que, chaque nuit, je rêvais de partir en Amérique, c'est Chuck Berry qui était la bande son. Il avait rendu le monde rock. Repose en paix". Une émotion partagée par le romancier Stephen King : "Ça me brise le coeur, mais 90 ans, ce n'est pas si mal pour le rock ! Johnny B. Goode à jamais".

La rédaction vous recommande Chuck Berry est décédé à l'âge de 90 ans