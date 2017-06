publié le 09/06/2017 à 19:20

La fin est proche pour Fréro Delavega. Le jeune tandem girondin originaire du bassin d'Arcachon, révélé par le télé-crochet de TF1 The Voice, achèvent leur aventure commune le samedi 10 juin par un retour au bercail et un dernier concert à Bordeaux.



C'est sur la place des Quinconces, l'esplanade en bordure de la Garonne, que Jérémy Frérot, 27 ans, et Florian Delavega (de son vrai nom Florian Garcia), 29 ans, vont tirer leur révérence, sept ans après leur premier concert dans un pub bordelais. Leur courte collaboration aura donné deux albums sortis en 2014 et en 2015, un million de disques vendus et des centaines de concerts.



Le 7 novembre 2016, Fréro Delavega a confirmé la rumeur qui avait mis en émoi des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux, annonçant la séparation du tandem, au terme d'une tournée d'adieux en France, le 10 juin 2017. "Pour nous, ce n'est pas une séparation mais simplement la fin d'un voyage, la fin d'un cycle. L'aventure Fréro Delavega se terminera donc à l'issue de notre tournée 2017", à Bordeaux, "où tout a commencé", ont simplement déclaré sur Facebook les deux chanteurs.



Après avoir écoulé plus de 400.000 exemplaires de leur premier album Le Chant des sirènes et le second, Des ombres et des lumières, à près de 180.000, le grand concert du 10 juin mettra donc un point final à la carrière fulgurante de deux Girondins qui, maintenant, "aimeraient bien vivre un peu".