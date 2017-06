VIDÉO - Marina Kaye dévoile le clip libérateur de "On My Own"

Marina Kaye - On My Own

publié le 09/06/2017 à 12:32

Elle crame tout pour enfin faire les choses par elle-même. C'est le retour brûlant de Marina Kaye. La chanteuse sage au timbre puissant célèbre pour son tube Homeless, a mis en ligne son nouveau clip vendredi 9 juin. Dévoilé le 19 mai dernier, le titre s'intitule On My Own, en français, "par moi-même". Elle invite encore le public à se délecter de sa voix puissante et magnétique. Dans la vidéo, celle qui a remporté le prix de l'Album RTL de l'année 2015 avec Fearless, prend son indépendance et son pouvoir en mains.



Si le clip commence doucement avec une simple image de la jeune chanteuse de 19 ans sur scène en train d'interpréter son morceau, elle s'échappe rapidement de la salle pour atterrir sur une plage, et bien accompagnée. Là, elle va se retrouver à la porte d'une roulotte, dans laquelle une jeune fille semble enfermée. Marina Kaye met ensuite feu au véhicule tout en reprenant son refrain, et faisant vibrer ses cordes comme jamais. Dans son clip, elle se détache, devient autonome, grandit.

Le nouvel album de Marina Kaye, avec la chanson On My Own, est attendu pour l'automne prochain. Et la jeune femme a déjà dévoilé plusieurs titres. Notamment Mon Everest en collaboration avec le rappeur Soprano.