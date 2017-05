Faudel annonce son retour après 7 ans d'absence

publié le 03/05/2017 à 17:17

C'est un nouveau départ pour Faudel. Le chanteur, qui a connu le succès à la fin des années 1990 et dans les années 2000, a annoncé son retour avec un nouvel album pour l'été prochain. Surnommé un temps "le petit prince du Raï", Faudel avait fait danser la France avec sa chanson Tellement je t'aime en 1997 puis avec Mon Pays, numéro un des ventes de singles en 2006.



Après dix ans d'absence, Faudel reviendra en juin 2017 avec le premier extrait de son nouveau disque All Day, All Night. Le chanteur a collaboré avec le producteur RedOne, qui a notamment produit les plus gros tubes de Lady Gaga (Just Dance, Poker Face et Bad Romance) et qui a travaillé avec Jennifer Lopez, One Direction, Enrique Iglesias ou encore Mylène Farmer.

Faudel&RedOne¿ @redone #faudel #redone #maroc #album #music Une publication partagée par Faudel (@faudelofficial) le 25 Avril 2017 à 11h49 PDT

Conférence de presse pour le lancement de l'album avec mon frère RedOne. @redone #redone #faudel #music #hits #producer #thebest Une publication partagée par Faudel (@faudelofficial) le 25 Avril 2017 à 11h54 PDT

Très discret ces dernières années, Faudel a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram, et pendant une conférence presse à Casablanca. Son producteur espère que ce nouveau single sera "la chanson de l'été". "J'ai faudélisé du RedOne", a plaisanté l'artiste en soulignant que sa nouvelle chanson était remplie d'"énergie positive". Un nouveau départ en perspective. Après avoir apporté son soutien à la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, Faudel a connu des années difficiles. Un album prévu à l'origine en 2012 n'est jamais sorti.

