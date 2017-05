Mante, le groupe de rock rétro futuriste qui monte

publié le 01/05/2017 à 17:22

Tout va très vite pour Matthieu, Arthur et Isïa. Il y a un an et demi et après avoir joué dans différents groupes, ils se rencontrent et forment le groupe Mante. Les trois Normands ont cette même passion pour la musique électronique alors ils écrivent et composent les premiers morceaux, un tourneur s’intéresse à eux, il les envoie sur scène.



Les voilà à L’Alhambra, à Paris, ou encore en première partie de Pony Pony Run Run et Cock Robin. Les concerts s’enchaînent, y compris en Allemagne. Le trio participe aux Rencontres d’Astaffort et se fait remarquer en novembre dernier à Vauréal, où David Hallyday présent ce soir-là leur propose de faire la première partie de son concert au Trianon.

Cette date du 22 mars 2017, Mante n’est pas prêt de l’oublier. Ovation du public qui découvre un son, un ton et une prestation scénique ciselée où la mini robe Star Trek d’Isïa fait mouche. Puis après les applaudissements vient le temps de la récompense. Elle intervient le 24 avril dernier lors de la 10ème soirée de Remise du Prix du Centre des Écritures de la chanson Voix du Sud / Fondation La Poste. Cette cérémonie se déroule au Pan Piper à Paris. Mante y reçoit le grand prix des mains de Francis Cabrel.

Un univers inspiré par les grands textes d'Alain Bashung

"Et là je ne trouvais plus mes mots, j’avais les yeux humides", explique Isïa qui avec la fraîcheur de ses 23 ans termine ses phrases par un grand sourire. Fille d’un papa trompettiste et d’une maman pianiste, la musique c’est sa vie. Une vie qui prend un tournant moins classique lorsqu’à l’adolescence elle découvre Hendrix, Gainsbourg et Bashung, "ceux sont eux qui m’inspirent, qui m’ont donné l’envie d’écrire et de composer les premiers morceaux."

> Mante • Les Filles Comme Toi (Live Record) Durée : | Date : 01/05/2017

Passionnée de philosophie et de beaux textes, Isïa fait alors la rencontre de sa vie. "C’était à Astaffort aux Voix du Sud. Je suis allée voir Jean Fauque pour lui dire que je voulais travailler avec lui, qu’il m’écrive des chansons". Banco ! Le célèbre parolier, auteur entre autres des plus grands succès de Bashung Osez Joséphine ou encore La Nuit je mens s’embarque dans l’aventure Mante.



"C’est le coup de foudre ! Ensemble, nous sommes en train d’écrire notre premier album qui je l’espère, sortira l’année prochaine", confie la chanteuse. En attendant, la blonde cherbourgeoise et les deux rouennais continuent de travailler leur musique "rétro futuriste" qui trouve son inspiration dans l’ennui, la rêverie "et dans (l)es fantasmes".