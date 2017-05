publié le 26/05/2017 à 15:40

Chanteuse, pianiste jazz, Diana Krall est une artiste polyvalente dont on ne compte plus les récompenses. La Canadienne a publié son tout premier album, Stepping Out, en 1993. Depuis, elle a vendu plus de 15 millions de disques à travers le monde, gagné 5 Grammy Awards, et s'est imposée sur la scène musicale internationale.



Diana Krall a sorti un nouvel album le 5 mai dernier, Turn Up The Quiet, qui compile des reprises de standards de la musique américaine. Un retour au jazz pour celle qui a flirté avec plusieurs styles musicaux. Accompagnée de ses musiciens, l'artiste est venue interpréter deux titres dans les studios de la rue Bayard, une reprise de la chanson de 1965 de Nat King Cole, L.O.V.E et Night And Day, le titre de Cole Porter écrit en 1932.

La chanteuse repartira sur les routes américaines dès le 2 juin à Minneapolis, pour une tournée mondiale qui la mènera à Paris, les 7, 8 et 9 octobre 2014 à l'Olympia.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.