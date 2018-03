Coldplay, De la Soul, les Stones dans Nightlist

publié le 30/07/2016 à 22:00



Nightlist, ce sont des tops issus du meilleur de la musique, des années 80 à aujourd'hui. Avec quelques belles exceptions... Le samedi, dès minuit, et le dimanche après la Première Heure, Eric Jean-Jean a gardé pour vous le meilleur, rien que le meilleur ! Et il le prouve une nouvelle fois avec la playlist de cette émission.

Dans les bacs de l'émission cette nuit...

CORNERSHOP - Brimful of Asha - ( 1998)

JAIN - Makeba - (2016)

COLDPLAY - Adventure of a lifetime - (2016)

JUSTICE - D.A.N.C.E - (2007)

DE LA SOUL - Ring ring ring (ha ha hey) - (1991)

SURGARHILL GANG - Rapper's delight - (1979)

RED HOT CHILI PEPPERS - Dark necessites - (2016)

THE ROLLING STONES - Start me up - (1981)

B-52'S - Love shack - (1990)

QUEEN - Another one bites the dust - (1986)

THE STONE ROSES - Beautiful thing - (2016)

THE CURE - Lullaby - (1989)

JUDE - King of yesterday - (2001)

Nightlist continue...

> Coldplay - Adventure Of A Lifetime (Official video)