Police, U2 et Jean-Louis Aubert dans Nightlist

publié le 25/07/2016 à 08:03



Nightlist, ce sont des tops issus du meilleur de la musique, des années 80 à aujourd'hui. Avec quelques belles exceptions... Le samedi, dès minuit, et le dimanche après la Première Heure, Eric Jean-Jean a gardé pour vous le meilleur, rien que le meilleur ! Et il le prouve une nouvelle fois avec la playlist de cette émission.

> Jeff Buckley - Grace (Official Video)

Dans les bacs de l'émission cette nuit...

POLICE Message in a bottle

U 2 Sunday bloody sunday

Jeff BUCKLEY Grace

Ray LAMONTAGNE Hey, no pressure

James Vincent MAC MORROW Rising water

ATHLETE Wires

PIXIES Where is my mind

Ben HARPER Like a king

PUGGY Lonely town

The SOUP DRAGONS I'm free

Jimi HENDRIX The wind cries Mary

Keziah JONES Wisdom behind the smile (Cash)

The LAST SHADOW PUPPETS Miracle aligner

Jean-Louis AUBERT Maintenant je reviens