publié le 23/11/2017

C'est un retour qui fera plaisir aux fans de Brigitte. Le duo composé de Sylvie Hoarau et Aurélie Saada publie son troisième album, Nues. Les deux chanteuses cabotinent un peu moins, leurs onze nouvelles chansons sont plus dépouillées, racées.



Comme à leur habitude, les deux artistes chantent tous les titres à deux. Mais pour la première fois, Sylvie Hoarau et Aurélie Saada n'ont pas travaillé autour de la même table. "Aurélie m'a quitté un an pour vivre à Los Angeles, c'est vrai que ça fait un album différent, notre manière de travailler était différente", confie Sofie Hoarau au micro de RTL.

"On avait pas mal de décalage horaire, j'ai donc écrit beaucoup de chansons seule parce que j'étais loin. Ce silence de la Californie, c'était très inspirant", poursuit Aurélie Saada. C'est parfois un poil monotone mais Brigitte impose un ton, un son.



Elles chantent l'absence d'un père, Zelda Fitzgerald - épouse de Francis Scott, leur amour -désamour de Paris et dressent en creux le portrait intime d'une femme forte et sensible. Sylvie et Aurélie le concèdent : avec le temps, leur pudeur s'évapore. "Je crois qu'on fait couple vraiment maintenant. Au bout de dix ans, on le sait. D'abord, on adore chanter ensemble, c'est un vrai plaisir et à chaque fois une grande surprise de se rendre compte à quel point nos voix s'harmonisent", poursuit l'artiste.

L'immense classe de Seal

Un autre grand retour. Neuf ans après le triomphe des deux albums Soul, Seal magnifie onze reprises de classiques, d'immenses chansons pour la plupart jazz. C'est beau, c'est classe, superbement interprété. Comme par exemple I Put A Spell On You interprété en 1956 par Screamin' Jay Hawkins... C'est l'une des reprises de Standards, le nouvel album de Seal. Il chantera avec un grand orchestre à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, le 28 février 2018.