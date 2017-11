publié le 23/11/2017 à 10:43

Voici une compilation indispensable : RTL, les Hits 2017. Trois disques, 43 chansons, qui ont bercé l’année. La crème de la programmation musicale de RTL. Cette sélection ne pouvait pas omettre un artiste comme Ed Sheeran, et son tube Galway Girl, qui conforte son statut de chanteur britannique à la fois "feel-good" et romantique.



Dans le même esprit, l’album comprend l’irrésistible I Feel it Coming du crooner r’n’b The Weeknd. Un titre aux sonorités eighties qui n’est pas sans rappeler l’œuvre du roi de la pop, Michael Jackson. On peut difficilement faire meilleur compliment.

Mais la musique française n’est pas négligée, puisqu’on peut aussi y écouter la merveilleuse Juliette Armanet. Elle fait partie des révélations de cette cuvée avec son premier disque, Petite amie, où elle parle (ou plutôt chante) d’amour, le vrai, le plus pur, et, forcément, le si souvent contrarié. C’est donc tout naturellement que l’album RTL contient L’Amour en solitaire.



Ainsi que Christophe Willem, et son titre Marlon Brando. Dans le clip, "la tortue" se dévoile dans le plus simple appareil, comme pour appuyer ses paroles : "J'suis qu'un mec lambda…J'ai pas l'allure d'un Marlon Brando." Ces tubes, et bien plus encore, sont à découvrir sur la galette RTL, les Hits 2017.



Également au programme de LVT

À lire, Le Prince de Cochinchine, la 14e enquête de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet, créé par Jean-François Parot. Dans un passionnant avant-propos, l'auteur raconte que cette nouvelle enquête du flic du 18ème siècle est liée à un événement mémorable de sa carrière de diplomate.