Beyoncé est la chanteuse la mieux payée de l’année, devant Adele et Taylor Swift

publié le 21/11/2017 à 17:32

Une fois de plus, "Queen B" assoit son règne. Dans le classement annuel des chanteuses les mieux rémunérées au monde, établi par le magazine Forbes, Beyoncé arrive largement en tête avec des gains de 105 millions de dollars.



Une coquette somme principalement amassée grâce à son sixième album solo, Lemonade, chaudement salué par la critique et le public. Ainsi que par la tournée gargantuesque Formation World Tour donnée pour le défendre, soit 49 shows pharaoniques qu’elle a assurés partout à travers le globe (notamment à Paris).



Adele, autre businesswoman s’il en est, n’a pas démérité et remporte le beau pactole de 69 millions de dollars. Une performance d’autant plus impressionnante que son dernier opus, 25, est sorti en… novembre 2015 ! Et pourtant, il ne cesse toujours pas de s’écouler. Mais la galette n’est pas sa seule source de revenus : la diva était aussi en tournée internationale jusqu’en juin 2017.



Avec "seulement" 44 millions de dollars collectés sur l’année, Taylor Swift clôt le podium. Mais prendra certainement sa revanche en 2018, puisque son dernier disque, Reputation, n’est sorti que le 10 novembre dernier. Et s’annonce déjà comme un succès retentissant, brisant les records à tire-larigot : à l'heure de l'écriture de ces lignes, plus d’1.2 millions de copies se sont déjà écoulées, rien qu’aux États-Unis.





Le classement entier :

1 - Beyoncé : 105 millions de dollars

2- Adele : 69 millions de dollars

3 - Taylor Swift : 44 millions de dollars

4 - Céline Dion : 42 millions de dollars

5 - Jennifer Lopez : 38 millions de dollars

6 - Dolly Parton : 37 millions de dollars

7 - Rihanna : 36 millions de dollars

8 - Britney Spears: 34 millions de dollars

9 - Katy Perry : 33 millions de dollars

10 - Barbra Streisand : 30 millions de dollars