"Assassin, assassin !", scandent les manifestants. Réunie devant la salle de concert où le chanteur se produisait, à Grenoble, une petite foule attendait Bertrand Cantat. Dans une vidéo dévoilée par France Bleu Isère, postée sur les réseaux sociaux, on distingue l'ancien leader de Noir Désir chahuté par les manifestants, qui lui jettent des projectiles, le huent et l'insultent.



Sur sa page Facebook, Bertrand Cantat n'a pas tardé à réagir. "J'ai voulu entamer une discussion avec quelques personnes qui manifestaient leur hostilité devant la salle. À peine apparu, un déchaînement de violence, d'insultes, une pluie de coups, aucune possibilité de discuter, de la violence, seulement de la violence, aucune écoute, aucun échange", déplore-t-il. Et de conclure : "Bref, le retour au Moyen Âge. Ces gens sont sourds et aveuglés par la haine. Peut-être se sentent-ils encouragés par le merveilleux climat ambiant".

Plus tôt, l'ancien chanteur de Noir Désir, condamné pour le meurtre de Marie Trintignant, dénonçait, toujours sur Facebook, une "censure en marche", après l'annulation de son concert à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, vendredi 16 mars. Lundi dernier, Bertrand Cantat avait annoncé l'annulation de ses shows dans les festivals de l'été, pour "mettre fin à toutes les polémiques".

