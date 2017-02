Al Jarreau : une voix exceptionnelle s'est éteinte

publié le 13/02/2017 à 10:33

Il a remporté 7 Grammy Awards au cours de son illustre carrière. C'est le seul artiste à avoir été récompensé dans trois catégories : jazz, R'n'B et pop. Le chanteur Al Jarreau est mort dimanche 12 février à l'âge de 76 ans. Il possédait une voix exceptionnelle. Des graves aux aiguës, Al Jarreau avait une élasticité et une modulation hors norme de sa voix. Il a connu une notoriété tardive. Fils d'un pasteur. Il chantait dans son église à l'âge de 4 ans. Il débute dans les clubs jazz de Los Angeles dans les années 60. Repéré par une maison de disques. Il sort un premier album soul.



Al Jarreau, c'était une élégance vocale. Un phrasé subtil et toujours très clair. Un éclectisme revendiqué. Il étudie la psychologie, sans abandonner le chant. Marie le jazz à la soul. Revisite Your Song d'Elton John. Flirte avec le funk puis la pop. C'est l'album Breaking Away en 1981 qui le consacre. Notamment grâce à We're In This Love Together. Deux ans plus tard, autre tube avec Mornin.

"Ma principale contribution à la musique aura été d'introduire la rythmique dans le registre vocal", disait-il. Il avait raison. Al Jarreau s'amusait à glisser dans ses morceaux des onomatopées ou du scat - cette forme de jazz qui privilégie le son au texte. Comme dans cette pub qu'il avait enregistré avec Vesta Williams en 1990 pour un hamburger d'une célèbre enseigne. Ça s'appelait Big Mac Scat.

> Al Jarreau and Vesta Williams - Big Mac Scat