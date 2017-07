Archie Shepp, une légende du Jazz ce soir à Juan les Pins

publié le 21/07/2017 à 19:30

Le nouveau buzz venu de Londres : Shabaka & The Ancestors. est l’une des découvertes les plus guettées de Juan les Pins cette année : le jeune saxophoniste anglais Shabaka Hutchings a réuni autour de lui un groupe de musiciens sud-africains pour explorer une musique qui plonge aux racines de la culture noire, et s’élève jusqu’à la stratosphère ! Du jazz un rien ésotérique qui se met en apesanteur !

Ensuite, le quartet du pianiste Robert Glasper, passé maître dans l’art de combiner le jazz avec les musiques rnb et hip-hop. Glasper est aussi très attendu ici, car il est un des artistes de jazz aujourd’hui les plus en vue, et n’a encore jamais joué à Juan.

Un peu de nostalgie libertaire pour couronner la soirée : le saxophoniste Archie Shepp, héros musical des années 60, pilier artistique de la défense des droits civiques revient à Juan longtemps après son dernier concert, mais sans avoir perdu une once de sa sonorité phénoménale.

57eme Jazz à Juan