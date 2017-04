et Lucie Valais

publié le 14/04/2017 à 10:14

Un premier titre qui annonce un album à venir, qui ne sortira pas avant plusieurs mois. Maxime Le Forestier prépare tranquillement son 16ème disque, dans lequel il chantera La Vieille Dame. Cette dame, c'est la France. Le chanteur de 68 ans évoque dans ce morceau inédit une "France morose" qui "ne veut plus changer les choses" et "qui a peur". Avec l'élection présidentielle, le titre prend une autre saveur.



Après son hospitalisation en urgence suite à un malaise, le 1er avril, l'artiste revient finalement avec ce nouveau titre. Un soulagement pour ses fans, que Maxime Le Forestier avait voulu rassurer en déclarant que ça n'était qu'"un petit pépin". Il les avait également remercié pour leur soutien. "Tout le monde s'inquiète et appelle pour prendre des nouvelles, c'est gentil, mais c'est passé", avait-il expliqué à nos confrères du Parisien.



La Vieille Dame est donc le premier extrait du prochain album de Maxime Le Forestier, dont aucune date de sortie n'a, pour le moment, été annoncée.