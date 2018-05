publié le 24/05/2018 à 16:01

Depuis les révélations de sa fille, le cinéaste Woody Allen est devenu persona non grata à Hollywood. Elle l'accuse en effet de l'avoir agressée sexuellement quand elle était enfant. Mais un autre enfant du réalisateur sort du silence et prend lui la défense de son père.



Dans un long texte publié ce mercredi 23 mai, Moses Farrow, le fils adoptif de Woody Allen et Mia Farrow, met en doute les allégations de sa sœur, Dylan Farrow. Elle accuse leur père d'avoir abusé d'elle en août 1992, alors qu'elle était âgée de sept ans. Deux enquêtes séparées, menées à l'époque, avaient exonéré le réalisateur oscarisé.



Dans ce message publié sur son blog, Moses Farrow donne sa version des faits sur le jour de l'agression présumée.

Il explique que ce jour-là, trois adultes étaient présents avec le cinéaste, dans la maison de Mia Farrow dans le Connecticut. Ces trois femmes (deux gardes d'enfants et une tutrice) avaient été prévenues, par Mia Farrow, qu'elles ne devaient pas se séparer de Woody Allen, car elle se méfiait de lui depuis la découverte de la liaison entre ce dernier et sa fille adoptive Soon-Yi Previn. Moses Farrow, alors âgé de 14 ans, raconte qu'il se souvient que lui aussi surveillait son père adoptif.

Il accuse sa mère d'avoir manipulé sa sœur pour incriminer Woody Allen

"Aucun d'entre nous n'aurait laissé Dylan sortir de la pièce avec Woody, même s'il avait essayé", explique celui qui prend la défense de son père. Il doute aussi sur la possibilité que l'agression ait pu avoir lieu dans le grenier.



Dylan Farrow, soutenue publiquement par son frère Ronan Farrow, l'un des journalistes qui a révélé le scandale Weinstein, a raconté qu'elle était en train d'y jouer avec un train électrique lorsque Woody Allen l'a rejointe puis agressée. Selon Moses Farrow, "cet espace était exigu, rempli de vieux vêtements, avec des clous dépassant du plancher, et où ne se trouvait pas de train électrique".



Il accuse sa mère adoptive d'avoir manipulé Dylan pour qu'elle incrimine le cinéaste, et raconte avoir lui-même été poussé à écrire une lettre le mettant en cause qu'il lira devant les caméras devant la propriété du Connecticut. "Cette dénonciation publique de mon père reste le plus grand regret de ma vie", écrit-il ce mercredi. Il affirme aussi que Mia Farrow, qui a eu quatre enfants biologiques et en a adopté dix autres, battait régulièrement ses enfants et les maltraitait.