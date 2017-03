publié le 04/03/2017 à 22:25

Sa voix soul a électrisé le public. Lors de la troisième session des auditions à l'aveugle de The Voice samedi 4 mars 2017, Nathalia a fait une entrée remarquée sur la scène. Elle a ouvert le bal de la soirée avec une reprise étonnante et convaincante. Une version lente et soul de YMCA des Village People. Les quatre coachs unanimes se sont retournés, chacun avec l'espoir de la prendre sous son aile.



Mais Nathalia, qui a découvert son goût pour la scène en devenant maman, a finalement choisi de rejoindre l'équipe de Florent Pagny. La jeune chanteuse n'a pas tardé à réagir sur son compte Twitter remerciant les internautes et leurs messages bienveillants. Avant de passer sur la scène de TF1, Nathalia a eu plusieurs expériences dans des comédies musicales, notamment 1789 : les amants de la Bastille.

La suite de la soirée s'est un peu moins bien déroulée pour d'autres candidats qui ont sont restés devant des fauteuils stoïques, et des coachs restés de marbre devant leur prestation.