"The Voice 2017" : Imane impressionne avec sa reprise de Christine and the Queens

Sur le site de 20 Minutes , Imane explique qu'elle a choisi cette chanson car c’est une "artiste que j'admire beaucoup". "La première fois que je l’ai entendue, j’ai su que j’en ferais quelque chose", ajoute-t-elle. Le pari est réussi, elle a passé les auditions à l'aveugle de The Voice 2017.

Le tube de Christine and the Queens a autant de succès à l'étranger qu'en France. Après avoir séduit les anglo-saxons, Christine a captivé les coachs de The Voice, même si le titre n'est pas rare dans l'émission. Samedi, quand Imane reprend la chanson issue de l'album Chaleur humaine, les fauteuils ne tardent pas à se retourner, à commencer par celui de Zazie. Mais aucun ne semble hésiter longtemps. Florent Pagny, Mika et Matt Pokora ont autant envie de convaincre Imane de rejoindre leur équipe. Mais la jeune fille âgée de seulement 16 ans a demandé à son père de faire le choix à sa place. C'est Mika qui hérite de ce nouveau talent, rendant ainsi les autres coachs assez jaloux.

"Christine" comme vous l'avez rarement entendue. La chanson de Christine and the Queens a convaincu les coachs de la troisième session d'auditions à l'aveugle de "The Voice".

