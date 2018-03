VIDÉO - "Secret Story 10" : Julien et Bastien font leur faux coming-out

publié le 28/09/2016 à 17:30

Ils jouent leur va-tout. Lors de la dernière émission hebdomadaire, Julien et Bastien ont été investis par La Voix d'une mission périlleuse : convaincre leurs colocataires de la Maison des secrets qu'ils sont d'anciens amants. Un défi qu'ils ont décidé de relever. Si faire naître le soupçon auprès des autres candidats de Secret Story s'est révélé moins simple que prévu, les deux beaux gosses de la télé-réalité d'enfermement ont trouvé la solution parfaite pour faire fonctionner la supercherie : un coming-out en bonne et due forme.



Dans la quotidienne du 28 septembre, les téléspectateurs de l'émission de NT1 pourront voir les deux faux-ex évoquer leur relation passée fictive devant des "secrétistes" sidérés. Préparés au scepticisme des autres candidats de Secret Story, Julien et Bastien ont tout prévu.

Lorsque l'une des jumelles rétorque "Il habite à New-York et t'habites à Nice !", Julien ne se laisse pas démonter : "On s'est rencontrés l'année dernière, au début de l'été. On a passé tout l'été ensemble [...] et puis ça a collé. [...] On m'a téléphone, on m'a proposé cette émission, je savais qu'il était là et j'ai accepté." Un mensonge assez crédible ?