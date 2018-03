VIDÉO - "Secret Story 10" : entre Anaïs et Bastien, l'ambiance est tendue

publié le 27/09/2016 à 17:57

L'édition 2016 de Secret Story est fidèle aux précédents crus : riche en amourettes, en secrets surprenants et, bien sûr, en clash. Depuis le début de la saison, en août dernier, les habitants de la Maison des secrets ont offert leur lot de punchlines et de conflits comme les téléspectateurs en raffolent. Après Sarah qui a fondu en larmes à cause de la trahison de Marvin, c'est au tour d'Anaïs et Bastien de laisser libre court à leur énervement. Alors qu'il y a à peine 24 heures, les deux candidats s'adonnaient à une sieste câline, le temps des démonstrations d'affection semble définitivement révolu.



Dans la quotidienne du 27 septembre, les téléspectateurs de Secret Story vont voir la tension monter entre les deux habitants, sous les yeux de tous leurs colocataires. "À chaque fois que je veux lui dire un truc elle le répète à tout le monde", lâche Bastien dans la cuisine. Un remarque qui ne plaît pas à la jumelle de Manon : "Je vais m'énerver", menace-t-elle dans sa barbe en sortant la poubelle. "Je parlais du buzz, alors arrête d'inventer !" finit-elle par se défendre. Bastien et Anaïs vont-ils devenir ennemis ?