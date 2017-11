Uma Thurman Gets Emotional About Women Speaking Out On Sexual Harassment In Hollywood

publié le 06/11/2017 à 11:46

L'affaire Weinstein a bouleversé le monde du cinéma et a permis à de nombreuses victimes de briser le silence pour raconter leurs histoires. Actrices, comédiens, journalistes, membres d'équipes techniques... Des centaines de témoignages surgissent chaque jour dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Chacun révèle un peu plus l'omniprésence de la culture du viol et du harcèlement dans l'industrie du divertissement et la société en général.



Interrogée sur ces révélations par une journaliste lors d'une soirée à New York, l'actrice Uma Thurman a fait une déclaration toute singulière. Manifestement bouleversée par ces témoignages et très en colère, elle a déclaré : "Je pense que c'est louable [de témoigner comme ces victimes l'ont fait, ndlr]. Je n'ai pas de déclaration soignée pour vous. Je ne suis plus une enfant. J'ai appris que quand je m'exprime sous le coup de la colère, j'ai tendance à regretter la façon dont je me suis exprimée. Je vais donc attendre d'être moins en colère. Et quand je serai prête, je dirai ce que j'ai à dire."



Les mea culpa de Tarantino

L'actrice a travaillé avec Miramax, la société de production de Harvey Weinstein, par le passé. Elle a notamment brillé dans Pulp Fiction et Kill Bill, deux films du réalisateur Quentin Tarantino. Ce dernier a d'ailleurs avoué avoir su pour Harvey Weinstein : "Tout ce que je peux dire maintenant aura l’air d’une pauvre excuse (...). J’en savais suffisamment pour réagir plus que ce que je n’ai fait. Je savais qu’il avait fait plusieurs de ces choses".

Mira Sorvino, l'ex-compagne du réalisateur lui avait fait part d’attouchements non-consentis de la part de Harvey Weinstein: "J’aurais aimé avoir agi de façon responsable devant ce que j’ai entendu. Si j’avais fait ce que j’aurais dû faire, il aurait fallu que je ne travaille pas avec lui".



Uma Thurman semble choisir ses mots avec une infinie précaution. Elle a été saluée par l'actrice et réalisatrice italienne Asia Argento, en première ligne pour dénoncer le sexisme et les agressions à Hollywood. "Chère Uma Thurman, que la paix soit avec toi et ton âme. Nous avons besoin de ta voix puissante", a-t-elle tweeté en voyant l'interview de la comédienne américaine.