Harcèlement et agressions sexuelles : les députés peu surpris par les accusations

et La rédaction numérique de RTL

publié le 21/10/2017 à 19:19

La libération de la parole est contagieuse. Depuis près d'une semaine et le lancement du hashtag "Balance ton porc" en réaction à l'affaire Harvey Weinstein, les témoignages continuent à affluer. Et touchent également la classe politique.





Vendredi 20 octobre, Médiapart publiait plusieurs témoignages de femmes à propos de Jean Lassalle, ancien candidat à l'élection présidentielle et député du Béarn. Une ancienne assistante parlementaire désormais directrice de la communication du Parti communiste français, Julia Castanier, accuse le Béarnais d'agression sexuelle. Un député La République en Marche (REM), Christophe Arend, fait lui l'objet d'une plainte de la part de son ancienne collaboratrice parlementaire.

Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, vendredi 20 octobre, les parlementaires rasent les murs. Lorsque la question est abordée, de nombreux élus tournent les talons, mal à l'aise. "Personne n'est rectiligne dans son passé", confie l'un d'eux. "La boîte de Pandore est ouverte", ajoute une autre. Un député de la majorité présidentielle prédit que "des dizaines d'affaires similaires vont sûrement surgir dans les semaines à venir."

Principe de précaution et présomption d'innocence

Chacun redoute un emballement médiatique qui pourrait conduire à des règlements de compte. Toutes couleurs politiques confondues, les députés appellent au respect du principe de précaution et de la présomption d'innocence. Un vœu également formulé dans un court communiqué de La République en Marche.



La présidence du Palais-Bourbon s'est également fendue d'un communiqué, indiquant que "les députés mis en cause ne sauraient bénéficier d'aucun statut particulier : ils ne pourront faire obstacle à la justice et doivent bénéficier de la présomption d'innocence." "La justice va avoir du boulot...", conclut une élue, avec un léger sourire.