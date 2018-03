publié le 28/04/2016 à 10:03

C'est la belle histoire qui a ému les réseaux sociaux ces derniers jours. Luis Vazquez a emmené son fils autiste au concert de Coldplay à Mexico le 16 avril. Il a tout filmé, y compris la chanson Fix You qui a bouleversé son jeune garçon, fan du groupe britannique. Le père fond lui aussi lorsqu'il voit les sanglots de son fils. Résultat, il est difficile de regarder la vidéo sans que l'émotion ne vous envahisse. La séquence a connu un énorme succès sur YouTube - le compteur en était à 2,7 millions de vues 8 jours après sa mise en ligne.



Mais l'histoire devient encore plus belle lorsque les membres du groupe Coldplay répondent à la famille Vasquez via Twitter. "Ce genre de moment fait que tout ça en vaut la peine", ont écrit les artistes, qui ont même rajouté, en espagnol dans le texte : "Bonjour, à Luis et à son joli petit garçon". Pari réussi pour Luis Vazquez, qui voulait montrer au monde entier "qu'il y a toujours une possibilité de créer un monde meilleur pour eux (les autistes, ndlr)".

> Coldplay Foro Sol 16 de abril 2016. #cdmx