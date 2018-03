Quand ces homonymes de célébrités se font insulter sur les réseaux sociaux

publié le 27/04/2016 à 14:50

Et le buzz ce matin ce sont ces homonymes victimes collatérales de la colère des internautes. Il aura fallu une simple phrase dans les paroles de la chanson Sorry du nouvel album Lemonade de Beyonce pour provoquer l'hystérie des Fans de Queen B. "Il ferait mieux de rappeler Becky aux beaux cheveux" chante Beyoncé à propos d'un mari infidèle. Une possible allusion à une styliste soupçonnée d'avoir été très proche de son mari Jay-Z. Et là c'est le drame. La horde de fans se déchaîne contre la prétendue briseuse de couple : "As-tu un bon système de vidéosurveillance ?" "Tu es une ordure". Tweets assassins, insultes, menaces et dans la confusion, une grosse erreur. Certains confondent Rachel Roy la styliste avec Rachel Ray une inoffensive chef de cuisine, dont l'Instagram, le Facebook et le Twitter vont être recouverts de la rage des fans en furie.



Quelques jours plus tôt, un autre homonyme se fait lyncher par des milliers d'internautes. Un certain Joe Starr. Seulement lui est humoriste américain, rien à voir avec l'auteur de la gifle sur le chroniqueur de Touche pas à mon poste. Débordé d'injures en français il a pris les choses à la rigolade et s'est amusé à les traduire. Et je peux vous dire qu'il a sérieusement enrichi son vocabulaire dans la langue fleurie de Molière.