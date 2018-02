VIDÉO - "TPMP" : altercation entre Rokhaya Diallo et Bernard de la Villardière sur le voile

publié le 27/02/2018 à 17:28

L'ambiance était électrique lundi 26 février sur le plateau de Touche pas à mon poste. Invité de l'émission présentée par Cyril Hanouna, Bernard de la Villardière s'est expliqué avec les chroniqueurs en plateau, régulièrement critiques vis à vis de son travail sur M6. Mais c'est sur la question du port du voile que les choses se sont envenimées entre l'animateur et Rokhaya Diallo.



Celle-ci a d'abord fustigé les émissions de Bernard de la Villardière. "Je n'aime pas du tout ce que vous faites. Je trouve que vous abordez des sujets avec une fausse neutralité qui masque pour moi une idéologie que vous déversez dans des pseudos reportages et qui à mon avis sont des tribunes", a lancé la militante anti-raciste.

Elle est également revenue sur une ancienne prise de position du présentateur d'Enquête Exclusive qui avait retweeté un message de l'intellectuel palestinien Waleed Al-Husseini, militant contre le port du voile, qui regrettait la présence sur le plateau de TPMP, en janvier dernier, d'une jeune femme portant un hijab et reprochait à Cyril Hanouna de "banaliser l'image du voile".

J'ai le droit de considérer qu'une femme qui porte le hijab, c'est une régression. Bernard de la Villardière sur le plateau de "TPMP", le 26 février 2018





Une position assumée par Bernard de la Villardière. "Ce n'est pas un foulard comme un autre. C’est un hijab qui recouvre non seulement les cheveux, mais aussi le cou. Et pour moi c’est une doctrine que je dénonce. Et j’ai le droit de considérer qu’une femme qui porte le hijab, c’est une régression."



La situation ne s'est pas apaisée lorsque Rokhaya Diallo a reproché à l'animateur de ne pas la laisser s'exprimer. "Vous avez du mal aussi à laisser parler les femmes. Ici, dans le public, il y a des femmes qui sont voilées et je trouve que vous leur faites offense en prétendant savoir mieux qu’elles comment elles doivent s’habiller", a-t-elle expliqué.

Votre avis sur les propos de Bernard de la Villardière ? #TPMP pic.twitter.com/oFkLGKbrYC — TPMP (@TPMP) 26 février 2018

Une altercation rapidement récupérée par certains membres de la classe politique, à l'image de Nadine Morano, qui a tenu à défendre Bernard de la Villardière. En colère contre les propos de Rokhaya Diallo, elle a dénoncé "l'intolérance, l'arrogance et la suffisance de la militante", allant jusqu'à la qualifier de "Française de papier". Une expression d'ordinaire utilisée par l'extrême-droite, rappelle Marianne.



Gilbert Collard (Rassemblement Bleu Marine), Jean Messiha (Front national), et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République) ont d'ailleurs pris position contre Rokhaya Diallo. Nadine Marano n'a pas hésité à retweeter le message de Jean Messiha.

L’intolérance, l’arrogance, la suffisance de la militante @RokhayaDiallo qui combat la culture, les racines de la France et fait la propagande scandaleuse de la régression de la femme avec le hidjab. Française de papier pic.twitter.com/7hSkV3sbKm — Nadine Morano (@nadine__morano) 26 février 2018

Nadine Morano parle de "Française de papier", puis retweete le coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen.



Mais promis, LR n’a rien à voir avec le FN. pic.twitter.com/OfrQZUCXRd — Ellen Salvi (@ellensalvi) 27 février 2018