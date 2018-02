publié le 17/02/2018 à 22:37

Il soufflait ses 27 bougies et a séduit les quatre jurys. Avec sa reprise de Jealous de Labrinth, Guillaume a fait l'unanimité des coachs qui se sont tous les quatre immédiatement retournés. Le public lui a réservé une longue standing ovation pour le jour de son anniversaire.



À 27 ans, le chanteur a livré une prestation habitée, à la fois remplie d'émotion et de force. "J'ai vu la lune et le soleil dans une seule personne", commente Zazie, faisant référence à son calme apparent qui laisse place à une vraie folie quand il interprète sa chanson. "Tu rentres un peu en transe, c'est ta gestuelle qui m'a épatée. La main qui se lève ça vient souvent, mais le pied qui se lève, ça...", plaisante Florent Pagny.

"Ça me fait penser à Joe Cocker sa façon qu'il avait de rentrer à l'intérieur des mots", commente Pascal Obispo. Une comparaison très valorisante avec un monstre sacré du rock. C'est désormais au candidat de choisir l'équipe qu'il veut intégrer et c'est avec Mika que Guillaume décide de continuer l'aventure. Le coach hurle de joie d'avoir réussi à convaincre ce nouveau talent ! "En fait c'est lui qui t'a fait un cadeau d 'anniversaire", conclut Zazie en plaisantant.