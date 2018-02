publié le 17/02/2018 à 20:34

C'était ce samedi la quatrième salve d'auditions à l'aveugle De nouveaux candidats ont eu une chance de séduire Zazie, Pascal Obispo, Florent Pagny ou Mika. TF1 diffuse ce samedi 17 février un nouvel épisode de The Voice, et le quatrième consacré aux auditions à l'aveugle. Nouveau venu cette saison, Pascal Obispo semble faire l'unanimité auprès des talents, des jurys comme des téléspectateurs.



Pour ce quatrième prime, TF1 a déjà fait découvrir, en avant-première une voix subtile qui a littéralement bouleverser nos coachs. Ce talent encore inconnu a interprété Jealous de Labrinth. Un autre candidat devrait surprendre aussi les jurys avec une interprétation magistrale de México, la chanson d'opérette de Luis Mariano.

La semaine dernière, c'est la timidité presque maladive de Ritchy qui avait réussi à emporter le jury. Le jeune homme avait chanté Baby Can I Hold You de Tracy Chapman, dans une interprétation pleine de douceur et de retenue. Au total, 18 candidat(e)s rejoindront l'aventure The Voice, un an après le sacre de Lisandro Cuxi.

Suivez en direct le nouvel épisode :

23h45 - Merci d'avoir suivi ce live et rendez-vous la semaine prochaine.



23h30 - Ce soir les coachs ont conservé au total 10 talents ! Zazie et Mika en ont convaincu 3 chacun, Pascal Obispo et Florent Pagny en ont attrapé 2 !



23h20 - Pour la première fois de sa vie, le jeune Zine Yaala va chanter sur une scène et devant sa maman. Il interprète Never Tear Us Apart de INXS. Pascal Obispo se retourne au dernier moment. "J'aimais bien ton grain de voix mais tu étais pas parfait, javais que tu chantes vraiment la chanson", confie le coach.

23h15 - Sawadee reprend un titre très country en s'accompagnant à l'harmonica. Elle emporte le public avec Rock Me Baby de B.B. King mais les jurys restent de marbre et ne se retournent pas.



23h10 - La jeune Milena a l'audace de s'attaquer au king de la pop avec "Billie Jean". Pascal Obispo et Zazie se retournent tous deux et se chamaillent pour obtenir l'adhésion de la jeune chanteuse. "Tu nous racontes ton histoire avec Billie Jean, tout est intéressant chez toi", commente Zazie. C'est finalement Pascal Obispo qui aura la chance de la coacher.



23h00 - Casanova revient aussi deux ans après avec avec Je serai là » de Slimane. Zazie et Florent se retournent à la dernière seconde. Florent Pagny a été "touché directement au cœur". Il rejoint finalement l'équipe de Zazie.



22h40 - Zazie et Mika se sont retournés après la prestation de Nicolay Sanson. Il retente sa chance après avoir échoué aux auditions il y a deux ans dans l'émission avec sa voix éraillée si particulière. Depuis, il s’est inscrit dans une école de musique et a fait de la scène. Il interprète Sorry Angel de Serge Gainsbourg. Après avoir bien réfléchi, c'est finalement Mika qui est préféré à l'interprète de Restons zen.



22h35 - C'est la surprise avec Céline qui offre une reprise originale et audacieuse de la chanson d'opérette Mexico de luis Mariano. Si sa voix est incroyable, les coachs ne pensent pas pouvoir l'emmener dans tous les registres et ne se retournent. c'est déjà fini pour la cantatrice. Elle participe à The Voice pour montrer une image plus moderne du lyrique et "casser les codes de la Castafiore".

22h25 - À 29 ans, Luna Gritt est parvenue à convaincre trois des quatre coachs avec sa prestation émouvante de Back To Black d'Amy Winehouse. "Vous êtes une bombe à retardement", lui dit Zazie. Une comparaison qui semble avoir convaincu la chanteuse qui choisit d'intégrer son équipe, ce qui fait le malheur de Pascal Obispo et Florent Pagny. Il y a 5 ans, un dilemme s’offre à elle : se lancer dans la musique ou reprendre des études.



22h15 - Cela ne suffit pas pour Pauline et sa reprise de L'amour à la plage de Niagara.



22h05 - Prestation pleine d'énergie d'Alice sur 24K Magic de Bruno Mars. C'est Florent Pagny qui se retourne et apprécie sa jovialité et son grain de folie.



22h00 - Il soufflait ses 27 bougies et a fait retourner les quatre jurys. Guillaume a fait un carton plein avec sa reprise de Jealous de Labrinth. Les quatre coachs se sont immédiatement retournés tout comme le public qui lui réserve une standing ovation pour le jour de son anniversaire. Guillaume, 27 ans, les a tous conquis. "J'ai vu la lune et le soleil dans une seule personne", confie Zazie parlant de sa personnalité à la fois sage et totalement fou et habité pendant sa performance. "Tu rentre un peu en transe, ta gestuelle qui m'a épatée. La main qui se lève ça vient souvent mais le pied qui se lève", sourit FLorent Pagny. C'est finalement Mika qui va convaincre le chanteur.



21h42 - Gabriel, 22 ans, livre une prestation émouvante de Je te le dis quand même en hébreu. "Vous avez la pop et l'opératique donc je peux pas vous laisser partir comme ça", explique Florent Pagny, le seul à s'être retourné.



21h34 - C'est un trio qui entre en piste. Les Meltweens sont trois sœurs et défendent leur chance sur Hey ya! d'OutKast. "C'est un peu tout le temps la même note" déplore les juges. L'aventure s'arrête là, aucune coach ne se retourne.



21h21 - Simon Morin vient tout droit de Montréal. Il a déjà participé aux éditions de "La Voix" au Québec et a atteint les directs. Il veut maintenant conquérir le public français avec Skin de Rag'n'Bone Man. Il a convaincu Florent Pagny et Mika et choisi d'intégrer l'équipe de l'interprète de Grace Kelly.

Simon Morin Crédit : Capture d'écran TF1



21h13 - Le premier talent à se présenter face aux jurys est Liv Del Estal. La jeune femme de 21 ans va chanter pour son grand-père décédé le titre Padam padam d'Édith Piaf. Elle a fait se retourner les quatre coachs. La jeune femme au look de Gavroche avec sa casquette "a un côté écorché" qui va bien avec du Piaf pour Florent Pagny. C'est finalement Zazie que choisit la jeune femme comme coach.

20h55 - La semaine dernière, c'est la timidité presque maladive de Ritchy qui avait réussi à emporter le jury. Tout droit de Wallis-et-Futuna, cet ouvrier en bâtiment d'1m86 et de 125 kilos cachait une grande réserve, gardant sa main dans la poche sur scène. Le jeune homme avait chanté Baby Can I Hold You de Tracy Chapman, dans une interprétation pleine de douceur et de retenue.



20h30 - Bonsoir et bienvenue pour cette soirée consacrée à la quatrième salve des auditions à l'aveugle de la saison 7 de The Voice.