VIDÉO - "Leave Britney alone", vidéo culte d'Internet, a dix ans

publié le 11/09/2017 à 22:40

Une vidéo culte d'internet fête ses dix ans, ce lundi 11 septembre. En 2007, Chris Crocker, un jeune Américain, est fan absolu de Britney Spears. Et un jour, il va décider de poster une vidéo de quatre minutes sur YouTube, dans laquelle il demandera aux internautes de "laisser Britney tranquille" ("leave Britney alone" en anglais, ndlr). Il va ainsi prononcer l'une des phrases les plus cultes d'internet.



Mais pourquoi a-t-il posté cette vidéo ? À l'époque, Britney Spears avait fait son grand retour aux MTV Music Awards. Mais c'était un fiasco : le play-back ne fonctionnait pas et elle ne connaissait pas sa chorégraphie. la chanteuse américaine était devenue la cible des critiques.

Et Chris, fan de la première heure, a décidé que trop, c'est trop. Il a crié son amour pour l'interprète du titre Oops I Did It Again. Dix ans plus tard, Chris Croker a posté un message sur Twitter pour les 10 ans de sa vidéo. Depuis, il n'a pas réussi à faire d'autres vidéos aussi mémorables. Mais la série South Park avait fait référence à lui. Et surtout, Chris est toujours fan de Britney Spears !