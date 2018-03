publié le 30/04/2016 à 01:03

Au moment de retrouver les aventuriers de Koh Lanta vendredi 29 avril sur TF1, on est surpris de découvrir que Pascal est toujours aussi énervé après le dernier conseil, qui s’était soldé par l’élimination de Laureen et Steve. Les deux candidats ont depuis rejoint Cassandre, Julien et Romain pour former ce qui préfigure certainement un jury final. De son côté Pascal est furax à l’encontre de Gabriel depuis qu’il a découvert que l’indiscret avait fouillé son sac à la recherche d’un éventuel collier.



Pour l’épreuve de confort, la production a choisi de ressortir un classique avec la traditionnelle dégustation. Lors d’une première manche, Karima et Gabriel se distinguent en venant à bout de leurs vers de cocotiers plus rapidement que tout le monde. Karima choisit de former un binôme avec Nicolas pour le reste de l’épreuve, tandis que Gabriel forme un duo avec Carine. Les adversaires choisissent tour à tour le plat dégusté par l'autre équipe : yeux de chèvre, larves de frelon, poisson fermenté, larves de fourmis rouges, des yeux de poisson, des vers, des scorpions, des blattes.

Les confessions de Gabriel

Karima s’illustre encore et parvient à coacher à merveille son partenaire. Le duo remporte un repas à base de langoustes pour se remettre de ses émotions. Pendant que les deux candidats vont profiter de leur récompense, la soirée est propice aux confessions au camp. Gabriel émeut les autres candidats en révélant les difficultés qu’il a connues avec son père dans sa jeunesse, notamment lorsqu'il lui a révélé son homosexualité.

L’épreuve d’immunité jette une douche froide pour Karima, les candidats vont cette fois devoir s’affronter dans la boue. Ça tombe mal pour Karima qui avait profité de son épreuve d’immunité la veille pour se laver les cheveux. Imperturbable, la jeune fille de 26 ans fait face et remporte encore l’épreuve. Sur le retour au camp, un orage salutaire vient rincer les candidats.



Pascal en profite pour adresser quelques compliments à Karima et lui promet qu’il n’utilisera pas son vote noir contre elle en cas d’élimination. Le soir venu, il retourne pourtant s’isoler dans sa grotte quand les autres candidats préparent le repas. Au moment du conseil, Pascal assure que sa colère est retombée et que “la rancune” n’est pas son “truc”. Nicolas, Gabriel, Cecilia, Pascal et Alain ont cependant tous voté contre Carine, qui quitte finalement l’aventure à la surprise générale.