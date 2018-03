VIDÉO - Fabrice Eboué défie Anne Hidalgo

publié le 27/09/2016 à 13:23

Le feuilleton n'en finit pas. Après le coup de gueule de Patrice Éboué auprès d'Anne Hidalgo à propos de la Journée sans voiture, qui l'avait, estime-t-il, pénalisé, la maire de la capitale s'était fendue d'une réponse ironique dans un commentaire du post de l'humoriste sur Facebook, moquant "l'épreuve terrible pour ne pas dire insurmontable, d'être contraint un jour par an, à l'occasion de la Journée sans voiture, de renoncer à son véhicule individuel", invitant Fabrice Éboué à utiliser les transports en commun, comme des "millions d'audacieux Parisiens et Franciliens". Le ton est donné.



Fabrice Éboué ne pouvait pas rester sans voix face à une telle réponse. Et a choisi de répliquer à l'édile à nouveau via sa page Facebook, en postant une autre fois une vidéo, tournée dans le métro cette fois. Sur les images, l'humoriste se vante d'avoir "relevé" le défi de la maire, et lui demande de "relever le [sien]". "Je te demande de prendre le RER D après 22 heures, entre Saint-Denis et Sarcelles. Dans sa publication, il en profite pour demander une place en crèche pour son fils de 2 ans, "Je sais que vous êtes très occupée avec votre nouveau projet de parcs nudistes à Paris, mais comprenez au combien je préférerais que mon enfant croise une puéricultrice avant un pénis". Anne Hidalgo répliquera-t-elle ?