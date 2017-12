publié le 06/12/2017 à 18:36

Johnny Hallyday, le géant de la musique française, est parti dans la nuit du 5 au 6 décembre, à l’âge de 74 ans. Laissant toute une patrie meurtrie. Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages se multiplient, comme proportionnels à la perte, immense. Aussi, RTL consacre aujourd’hui toute son antenne à la disparition de "L'idole des jeunes".



L’émission Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier n’a pas fait exception. L’occasion pour l’animateur Fabrice de se remémorer, ému, une performance de Johnny Hallyday au Sporting de Monte Carlo. "Ce n’était pas son public habituel mais des gens un peu plus coincés. J’étais dans la salle et je me suis dis ‘ouille ouille ouille, comment ça va se passer ?' avoue Fabrice. Là, Johnny arrive sur scène et leur dit ‘Je sais qu’ici c’est un peu particulier, ça n’est pas comme les salles où je vais d’habitude. Je n'ai pas le droit de faire ça…’ Et là, il commence à faire tous les gestes érotiques qu’il a l’habitude de faire devant un public stupéfait."

Les spectateurs, jugés pudibonds, auraient pu crier au scandale. Il n’en sera pourtant rien. "Au bout de vingt minutes, les gens dansaient sur la table ! Ils hurlaient, étaient libérés. Ils semblaient dire ‘avec lui, on peut vivre intensément’".