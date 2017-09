VIDÉO - "Fort Boyard" : Cyprien et son épreuve ratée amusent Twitter

publié le 02/09/2017 à 23:48

Il ne sera resté que quelques secondes sur son vélo. Perché dans les airs, à 20 mètres du sol, le Youtubeur Cyprien, invité de Fort Boyard ce samedi 2 septembre, avait pour mission de tenir en équilibre sur un vélo sans freins placé sur une poutre légèrement instable, pour aller récupérer un indice. Ce dernier étant capital pour trouver le mot-code permettant de faire tomber les boyards en fin d'émission.



Mais l'épreuve n'aura été que de très courte durée. Alors que Cyprien avait 1 minute pour y parvenir, le Youtubeur a chuté dans le vide dès son deuxième coup de pédale, provoquant l'hilarité de ses camarades mais aussi des internautes. "RIP Cyprien", "2 points pour la beauté du style", a même ironisé un compte Twitter parodique du Père Fouras, figure emblématique de l'émission estivale de France 2. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à le comparer à Nathalie Simon, qui avait également échoué prématurément lors de cette même épreuve.

2 points bonus pour la beauté du style, mon petit @MonsieurDream ! Dommage que ça ne vous aidera pas à gagner un indice. #FortBoyard pic.twitter.com/JX93krhcCo — Père Fouras (@perefouras) 2 septembre 2017

Malgré la perte de l'indice, l'équipe composée des animateurs Tex, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti, ainsi que de la danseuse Katrina Patchett et des Youtubeurs Cyprien et Squeezie a réussi à récolter 9.650 euros pour l'association APIPD. L'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose vient notamment en aide aux familles victimes de cette maladie génétique héréditaire.