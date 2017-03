publié le 09/03/2017 à 20:41

L'ambiance avait été électrique entre Florian Philippot et Anne-Sophie Lapix. Invité de l'émission C à vous sur France 5, le vice-président du Front national avait frontalement attaqué la journaliste lors d'un échange houleux sur le budget de la défense française. Trois jours plus tard, invité de CNews, le numéro 2 du parti frontiste est revenu sur sa participation à l'émission : "J'aime beaucoup, je recherche les interviews où l'on parle de fond tout simplement. Je pense que c'est trop rare. Vous savez, hier, j'ai reçu 600 messages de gens qui me disent 'merci, d'avoir enfin dit les choses".



Mais Florian Philippot ne s'est pas arrêté là et a une nouvelle fois critiqué l'attitude d'Anne-Sophie Lapix tout au long de l'interview. "Depuis le début, madame Lapix me regardait avec un regard moqueur", a-t-il lancé. Avant de revenir plus longuement sur cette séquence qui a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux : "Quand on parle du budget de la Défense et qu'elle me dit qu'elle est déjà à 2% du PIB, je lui dis non. Je lui dis 'vos fiches sont mal faites'. Il n'y a pas de honte à ce qu'elle prépare ou se fasse aider pour ses fiches".

Une manière pour lui de rejeter tout notion de "sexisme", comme le faisait remarquer Anne-Sophie Lapix lundi 6 mars. "Après, il n’y a pas eu de violence ou quoi que ce soit. Moi, je ressens cette interview comme une forme de violence. Quand on me parle avec ce ton-là, je sens un mépris pour moi. Mais, ce n’est pas grave, j’ai l’habitude de tout cela".

Sur le plateau de C à vous, il avait dénoncé l'arrogance et le mépris de la journaliste. "Mais vous vous croyez élégante, madame ? Vous êtes d'une arrogance permanente, vous me regardez avec un mépris terrible. Vous êtes agressive (...) Ne faites pas de leçon d'élégance car vous êtes quelqu'un qui n'est pas élégant, vous êtes en permanence dans une espèce de moquerie", avait-il déclaré.