et AFP

publié le 28/06/2016 à 13:16

C'est sa première réaction publique depuis que le Royaume-Uni a voté pour sa sortie de l'Union européenne. En visite en Irlande du Nord, lundi 27 juin, Elizabeth II a commenté avec humour le Brexit. Lorsque le vice-premier ministre du pays, Martin McGuinness, lui a demandé sous l’œil des caméras comment elle se portait, la monarque lui a répondu : "En tout cas, je suis toujours en vie, ha !" La Reine, qui a fêté ses 90 ans en avril, a ajouté : "On a été très occupé, beaucoup de choses sont arrivées".



Contrairement au référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014 où le non l'a emporté, Elizabeth II n'a pas officiellement commenté le résultat de la consultation de jeudi lançant le Royaume-Uni sur la voie d'un Brexit. Martin McGuinness, ancien responsable de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), a refusé de commenter son échange avec la Reine. "On a parlé de beaucoup de choses mais je ne vous dirai pas de quoi", a-t-il déclaré.

Obligée de respecter un devoir de réserve, la Reine observe une stricte neutralité sur le plan politique. Pendant la campagne, le tabloïd The Sun avait été rappelé à l'ordre par le régulateur de la presse britannique pour avoir rapporté des propos prêtés à la souveraine. "Je ne comprends pas l'Europe", aurait-elle ainsi déclaré à un député. Mais Buckingham Palace avait alors vigoureusement démenti en dénonçant "des ragots fallacieux".