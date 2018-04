publié le 12/04/2018 à 09:52

C'est reparti pour un tour. Pour un tour de piste ? Pour un tour de chant ? Je l'ignore au juste, mais une chose est sûre, c'est reparti. Place à la nouvelle "polémique en mousse" donnant à celui qui l'a lancée le sentiment qu'il est le nouvel Albert Londres, que le futur Nobel du scoop lui est acquis, qu'il l'a conquis. Et subséquemment, nous voilà donc une nouvelle fois obligés de faire une mise au point avec point sur les "i".



De quoi s'agit-il cette fois ? De Laura Laune, la pestouille de génie qui a gagné la 12ème édition de La France a un incroyable talent. Que lui arrive-t-il ? Voilà qu'il y aurait, figurez-vous, des liens entre elle et l'un des jurés, voire "des liens intrigants". C'est même écrit en toutes lettres : "Les liens intrigants entre la gagnante de La France a un incroyable talent Laura Laune, et l'un des jurés". C'est quoi, au juste, ces "liens intrigants" ? Ils sont cousins germains, demi-frères, demi-sœurs issus de familles décomposées ou recomposées? Pas du tout.

"Selon nos informations, dit Franceinfo.fr, le producteur (Éric Antoine, NDLR) a en effet fait travailler l'humoriste belge Laura Laune avant son passage dans l'émission. Il connaissait aussi son producteur, Jeremy Ferrari". Pardon mais sur ce dernier point, le contraire eut été inquiétant. Humoristes tous les deux, de la même génération tous les deux, chouchoutés par les mêmes animateurs-producteurs (façon-genre Michel Drucker), ils ne pouvaient pas "s'ignorer". C'est le fait de ne pas se connaître qui aurait été hautement suspect. Jérémy Ferrari ayant de surcroît eu un coup de foudre professionnel pour la petite Laura, il était subséquemment logique que tous aient fini par se croiser.

Des candidats ont déjà participé à d'autres programmes

Par exemple (une fois) sur France 4. Cela suffit-il à dire que nous sommes dans le délit d'initiés caractérisé ? Dans le bidonnage ? Évidemment non. Dans le favoritisme outrancier, alors? Même pas. Surtout pas, oserais-je dire. Éric Antoine n'a d'ailleurs jamais nié ce "contact furtif". Il est donc précisément urgent de tout reprendre dans l'ordre, et de rappeler les fondamentaux de l'émission, façon "La France a un incroyable talent pour Les Nuls".



Il n'a d'abord jamais été dit que les candidats devaient être "vierges" de toute apparition télé lors de leur inscription. Plusieurs d'entre eux étaient ainsi déjà apparus dans des versions étrangères du programme, voire dans des concepts voisins, comme American Idol ou X-Factor. Si on s'en tient au seul exemple de Laura Laune, on note qu'elle a participé en 2013 à la version belge d'Incroyable Talent.



Quant aux rapports jury-participants, ils peuvent éventuellement être perçus comme malencontreux mais ils sont surtout inévitables. Comment Gilbert Rozon aurait-il pu ne jamais croiser personne, alors qu'il courait constamment le monde en quête de "révélations" destinées à enrichir son festival Juste pour rire ? Dave n'était pas en reste, qui avait (entres autres) reconnu avec émotion sur scène Éric Bamy, la célèbre doublure voix de Johnny. Et que dire de Kamel Ouali, qui connaissait depuis 15 ans l'artiste Gator parvenu en demi-finale. Kamel qu'on avait par ailleurs vu surpris et bouleversé par la grâce d'un couple de danseurs qu'il avait fait travailler.



Je me sens d'ailleurs concernée, puisque l'un de mes numéros humoristiques préférés, deux (ex) beaux-frères dansant nus avec un petit carré de serviette éponge placé devant leur centre de gravité émotionnelle, venait tout droit du Plus grand cabaret de Patrick Sébastien. Mais au fait, petite question : Au nom de quoi les artistes en devenir se priveraient-ils d'un "ticket bonus légal", d'une chance supplémentaire de faire carrière ?

Chez l'immense Éric Antoine, tout n'est pas proportionnel Laura Laune, lors de son passage dans "La France a un Incroyable Talent" Partager la citation





Et venons en pour finir au cas de Laura Laune. Dès sa première apparition, avec sa jupette de collégienne, son œil allumé et ses propos qui ne l'étaient pas moins, elle avait fait un tabac (nom d'une pipe). La salle ne la connaissait absolument pas (moi non plus) et sa chanson Lubric à brac, sur les mérites de la promotion canapé, avait enthousiasmé cette assistance (moi aussi).



L'un dans l'autre, elle y revendiquait (pour rire) certaines pratiques considérées comme indispensables à toute progression de carrière rapide, se félicitant au passage que "chez l'immense Éric Antoine, tout ne soit pas proportionnel". Le tout chanté d'une voix aigrelette pour mieux souligner sa volonté d'aller de l'avant en assurant ses arrières! Le départ forcé de Gilbert Rozon (accusé, coïncidence malencontreuse, d'agressions sexuelles), ne changea en rien l'engouement du public pour cette Laura de plus en plus culottée.



Elle fit en effet grincer des dents en jouant une chanteuse sans talent suppliant son père de se suicider pour lui faire de la pub ! Ce faux-cynisme lui rapporta : l'invité Soprano la propulsa directement en finale grâce à un Golden Buzzer qui lui donnait tous les droits.



Et manipulé, Soprano ? Allons donc. Pas plus que le public, seul habilité à voter en finale. C'est ce même public qui l'a sacrée et consacrée. Fin du communiqué. Et, on l'espère, du débat à haut débit. En rappelant encore et toujours cette phrase de l'américain Ted Stanger : "Les Français voient des scandales partout, sauf là où il y en a".