Le prince Harry va payer 57.000 euros d'implants capillaires avant son mariage

publié le 04/02/2018 à 11:43

Cent jours pour préparer le grand jour. Le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle se diront "oui" le 19 mai prochain en Angleterre. En attendant, le couple est en plein préparatifs, à commencer par le prince, qui à 33 ans a recours aux implants capillaires. Selon Le Journal du Dimanche, le plus jeune fils de Diana et du prince Charles, a décidé de débourser 57.000 euros - quelque 50.000 livres sterling - pour ne pas tendre progressivement vers la coupe épurée de son aîné, le prince William. Les effets de ce changement capillaire ne devraient toutefois s'apprécier qu'après les noces.



Cette dépense considérable agace en Angleterre, selon Le JDD, le Brexit sévissant sur la population. Pour éteindre la polémique, la reine Elizabeth a assuré que toutes les dépenses de la noce - 569.000 euros minimum - seraient réglées par la famille royale. Le mariage du prince et de l'actrice américaine devrait être un événement hors-norme, avec 800 personnes attendues.

Meghan Markle, elle, procède aux essayages de sa robe de mariée et enchaîne les séances de manucure, fait savoir Le JDD. La future mariée aura la chance de recevoir de son époux une bague dessinée par lui, "un anneau d'or serti de deux diamants provenant d'un bijou que portait Lady Di le jour de son propre mariage", en 1981, trente-sept ans auparavant.