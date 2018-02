Leonardo Dicaprio et Tom Hardy à l'avant-première du film "The Revenant" à Londres en janvier 2016

publié le 01/02/2018 à 19:02

Tom a enfin Leonardo dans la peau. L'acteur britannique s'est fait tatouer après un pari perdu contre la star américaine en 2016. Il vient de se faire inscrire à jamais "Leo Knows All" (en français, Leo sait tout) sur le bras droit. Un tatouage immortalisé par un photographe qui a publié le cliché sur son compte Instagram.



C'est dans un entretien accordé au magazine Esquire qu'il révèle l'origine de ce défi audacieux. Il y a deux ans, les acteurs partagent l'affiche de The Revenant. À l'époque Leonardo DiCaprio est persuadé que la performance de Tom Hardy lui vaudra une nomination aux Oscars. Alors que ce dernier est convaincu du contraire, ils parient que celui qui se trompe devra accepter un tatouage choisi par l’autre.

Tom Hardy perd son pari puisqu'il est nommé dans la catégorie du Meilleur second rôle. Deux ans plus tard, l'acteur britannique a honoré son pari, même s'il était réfractaire à l'idée d’exhiber ce message sur son biceps.